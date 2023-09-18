高雄市楠梓區有夾娃娃業者被抓包竟擺售11件過期食品，包括彩虹爆米花、韓國不倒翁杯麵等，高市衛生局獲報稽查，依違法《食品衛生管理法》開罰6萬以上罰鍰，並現場監督銷毀。（柯宗緯翻攝）

夾娃娃機放逾期食品GG了！ 高市府開鍘還當場銷毀。

夾娃娃機近期轉型為夾零食，各大「夾零食店」如雨後春筍開設，不過高雄市楠梓區有夾娃娃業者被抓包竟擺售11件過期食品，包括彩虹爆米花、韓國不倒翁杯麵等，高市衛生局獲報稽查，依違法《食品衛生管理法》開罰6萬以上罰鍰，並現場監督銷毀。

針對楠梓區某夾娃娃機台擺售逾期食品，高市衛生局表示，昨（17）日晚間即刻派員查察，經查其中4台夾娃娃機機台內擺售「彩虹爆米花」、「韓國不倒翁杯麵」等11件逾期食品，依《食品安全衛生管理法》第15第1項第8款暨同法第44條規定處6萬元以上罰鍰，逾期食品現場監督銷毀。

此外，衛生局人員還查獲機台外部未標示業者名稱或姓名、地址及電話號碼衛生局將依《食品安全衛生管理法》第25條暨同法第47條規定，針對業者負責人處以新台幣3萬元以上罰鍰。

衛生局強調，經查6月不合格業者已依法處分並複查合格，將持續加強夾娃娃機販售食品查察，並呼籲機台業者善盡自主管理，販售之食品標示須符合食安法相關規定且加強有效期限管理，以維護民眾食品安全。