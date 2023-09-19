高雄22歲陳姓男子於今（19）日上午11時許駕駛水泥預拌混擬土車沿橋頭區橋新一路東向直行，他在欲左轉南向北時疑似因為車速過快導致車輛翻覆，吳男與乘客吳女的手部受傷送醫。

警消獲報到場，將駕駛與乘客救出，送建仁醫院醫治。經酒測，駕駛沒有喝酒。所幸這輛大型車沒有波及其他車輛。至於肇事原因，仍待警方進一步調查。

警方也呼籲，民眾行經空曠的路段時請減速慢行，並注意四周來車，以策安全。