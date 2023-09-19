今19日下午17時許，新北市汐止區中興路108號前發生瓦斯外漏，消防隊獲報，出動11車36人前往搶救，經聯繫瓦斯公司到場測量數值皆超標，瓦斯公司人員已開挖找尋洩漏源，消防人員佈署2水線射水防護並由警方管制交通單線通行。

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田表示：救災圍觀將會對搶救工作造成阻礙也影響救災工作之進行，保護自己也讓消防人員及相關單位順利執行搶救工作，民眾若遇任何事故或居家周圍有任何狀況，請撥打119請求協助，並說明確切位置及狀況，切記不要圍觀。