屏東加工出口區高爾夫球代理廠「明揚國際」22日驚傳爆炸，目前確定已造成1消防員死亡，而屏基也收治大量傷患，就有1位傷患親吐逃亡過程，他表示，當時她在工廠裡面，被其他員工叫去逃跑，結果跑出來時許多玻璃爆炸，造成她頭部受傷。

馮姓女傷患表示，當時她正在工廠裡面工作，有其他員工叫她快跑出來，結果在跑的時候又爆炸，玻璃全面炸碎，導致玻璃砸傷她頭部，且她也因頭暈倒地不起，等到回過神來才繼續逃跑。

馮女也透露，她已在工廠工作一年多，當時工廠裡面許多人驚慌失措逃跑，也有許多人在呼叫救援，感覺像經歷人間煉獄一樣，當下只想到一直跑一直跑，又看到很多人流血，她算很幸運的，看到其他傷患傷勢她也很心疼，希望大家平安。

馮女家屬表示，當時他正在看中醫，接到馮女跑出來後的求救電話，趕緊前往現場接馮女，並載到醫院救治，當時趕往現場就看到煙很大，很多人需要救援。