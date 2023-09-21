證期局表示，美股四大指數19日收黑，亞股20日全面下跌，台股加權指數下跌101.57點、收於16534.75點，跌幅0.61％，成交量略縮至2778億元。同日香港股市下跌0.66％、日本跌0.55％、上海下跌0.41％、韓國下跌0.29％、新加坡下跌0.26％。
據證期局統計，今年截至19日止台股加權指數上漲達17.67％，僅低於日本的27.39％，優於韓國14.43％、上海1.16％，以及新加坡下跌0.33％、深圳8.08％、香港9.02％，台股漲幅僅次於日本、表現仍優於多數亞股。
證期局指出，台股截至8月底本益比約18.09倍，現金殖利率達3.64％、加計股票股利為3.74％。國內上市櫃公司今年前8月累計營收約25兆元，獲利及累計營收金額雖年減10.90％，仍雙創同期第三高。
金管會指出，台股信用交易整戶擔保維持率截至19日為172.83％，雖較8月底175.68％略降，仍在合理範圍內、遠高於追繳門檻130％。目前台股上市櫃公司基本面尚稱穩健，將持續關注國內外經濟情勢，適時採行相關措施。
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