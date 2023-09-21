台股加權指數20日續挫跌百點，失守月線及季線關卡，累計3天挫跌386.17點、外資賣超達556億元。金管會對此表示，台股今年以來漲幅僅次於日本、表現優於多數亞股，目前上市櫃公司基本面尚稱穩健，將持續關注國內外經濟情勢，適時採行相關措施。