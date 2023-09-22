教廷10月將舉行「世界主教會議」，昨天公布與會名單，包括2名政治色彩鮮明的中國主教。這是繼2018年後，力主「宗教中國化」的北京當局第二度允許中國主教參加象徵「普世教會」的世界主教會議。

教廷新聞室昨天公布世界主教會議與會者最終名單及會議日程表，在365名成員中，包括了來自中國的內蒙古自治區集寧烏蒙主教姚順、山東周村教區主教楊永強。楊永強是中國主教團副主席，姚順則是梵中2018年簽署「主教任命協議」後首位共同任命的主教，常被視為樣板。

教廷新聞室介紹2名中國主教背景時，披露了從未正式公開的「梵中主教任命協議」實際作法。

教廷指出，「這兩名中國主教都是當地教會在與中國官方當局達成共識後，呈交名字給教宗予以任命，他們是教宗任命的與會者」。

教廷指出，中國主教參加世界主教會議並非首次，在2018年以青年為題的世界主教會議中，也有陝西延安教區主教楊曉亭及河北承德教區主教郭金才出席。

教廷指出，雖然楊曉亭、郭金才當時僅停留數天，未全程參加會議，但2人的出席是中國與教廷簽署關於主教任命協議後的一個強烈標記，教宗方濟各（Pope Francis）對這新意的喜悅之情表露無遺，教宗在那次世界主教會議開幕禮彌撒中特別對2人表達熱烈歡迎。

教廷指出，香港教區主教周守仁也將出席今年的世界主教會議，「這幾位中國主教的出席體現了教會的普世性，也是各屆世界主教會議的標記」。

教廷傳播部長魯芬尼（Paolo Ruffini）指出，教宗認為中國教會參與世界主教會議的重要性顯而易見，這對教會和中國人民都是重要的，中國2名主教作為教宗任命的成員，這次將參與所有會議進程，包括小組討論、大會、團體和祈禱時刻。

本屆世界主教會議將於10月4日至29日舉行，主題是「同道偕行的教會：共融、參與及使命」。