新北市青年局與83 Studio 藝術學院合作，將在10月14日舉辦「仿真食物蠟燭製作工作坊」，邀請民眾體驗用「蠟」做台灣小吃，另外10月11日至10月14日也將在新北市青職基地推出「天啊！『蠟』是什麼？」仿真食物蠟燭作品展，歡迎民眾前往參觀。

青年局與全台首創「仿真食物蠟燭技術」83 Studio 藝術學院合作，10月11日起至10月14日推出「天啊！『蠟』是什麼？」仿真食物蠟燭作品展，邀集ACTW中華蠟燭協會的藝術家與港澳的學員一同設展，以港澳台小吃為設計主題，展示用蠟做成的各種「美食」。

青年局說，除了展覽之外，10月14日下午2時至下午4時，將舉辦「仿真食物蠟燭製作工作坊」，讓參與者親自動手創造出簡單而獨特的仿真食物蠟燭，成品可當禮物，也可帶回家點綴生活空間，工作坊名額有限，欲參加者請即前往新北市青年局青職基地的 Accupass 活動通平台進行報名（網址：https://www.accupass.com/organizer/detail/2207180224001304299715)。