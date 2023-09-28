大批警力到場。（翻攝畫面）

新北市三重區龍門路一間KTV，日前有4名男子歡唱喝酒後離開，等計程車時，聽見2名男子聊天覺得太吵，出言制止卻被對方回嗆，雙方爆發激烈肢體衝突、打成一團，被巡邏員警發現上前強勢壓制，並全數帶回偵訊，訊後6人依傷害、妨害秩序罪嫌移送法辦。

據了解，9月9日凌晨4時許，42歲林男、26歲劉男、35歲簡男及32歲李男結帳後準備離開，在門口遇到33歲蔡男及29歲鄭男要進場歡唱，2人有說有笑，林男看對方不順眼嗆說「吵三小」，林男、劉男與蔡男、鄭男不斷互毆，簡男及李男趕忙上前勸架，6人一路扭打險些撞到路過的計程車。

三重警分局正好派員在路口守望，發現衝突立即前往制止現場衝突行為，喝令雙方冷靜，並噴灑辣椒水控制現場狀況，並請求快打警力馳赴現場。警方將滋事的6人全數逮捕，其中4人輕微擦挫傷送醫後並無大礙，警方訊後依傷害、妨害秩序罪嫌，移請新北地檢署偵辦。