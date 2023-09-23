屏東加工出口區高爾夫球代工廠「明揚國際」，昨(22)日晚間驚傳爆炸，大火悶燒超過20小時。今(23)日中午又找到一具遺體，截止目前已釀成6名人員死亡、102人輕重傷，3名人員目前失聯。消防員工作權益促進協會(23)上午走上凱道陳情，呼籲政府「開放消防組工會」，並「加速改革別再有殉職犧牲者」。而一名現任消防員張雅鈞媒體受訪卻悲痛地表示，「2名殉職消防員是我曾一同受訓的同學，大家都不敢相信！」

【LIVE直播】屏東工廠爆炸3消防員殉職 消防員上凱道提訴求願「火神停止流淚」

張雅鈞難過地說，「一整晚都沒睡好，昨天凌晨1點，當救災人員把人確定找出來卻得知，原來失聯的3位消防員都已殉職了，其中兩位是我的同學，早上和同學群組聊天，大家都不敢相信，以前曾一起受訓的同學，就這樣走了。」張雅鈞還說，「眾人相約好，希望可以安全、平安的，在這個工作撐到最後，來為大家服務」。 如今卻成遺憾。

基層消防員張雅鈞痛喊「2同學殉職」。（游定剛拍攝）

參與消防協會近10年，張雅鈞痛心地說，「我們去過非常多殉職的現場，每次大家回來都會經歷過非常難熬、身心俱疲狀況，大家都會不斷告訴自己，『我們這次如果改革，可以做得更好，說不定就不會再有人殉職了。』」可是沒有想到，張雅鈞沉痛說，「我們已經做那麼多了，結果這次殉職的竟然是我同學」。

消防員工作權益促進協會(23)上午上凱道怒吼。（游定剛拍攝）