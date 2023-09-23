罹難消防員，屏縣府將協助申請入祀忠烈祠。(屏縣府提供)

屏東縣長周春米今天（23日）晚間主持「0922火災爆炸」災害應變中心工作會報，指示全力協助殉職消防弟兄家屬處理後事，並將協助申請入祀忠烈祠，以慰英靈；並表示，此案受傷者的醫療健保自付額，將由地方政府編列預算或運用善款支付，以安家屬的心及減輕家庭負擔。

截至23日，明揚爆炸案有11名消防弟兄傷亡，其中4人殉職，7人含1名義消受傷，住院治療中；而原先就醫將近百人，部分傷勢較為嚴重，現仍住院治療有58人，其餘陸續返家休養。

屏縣府為回應眾多民眾愛心，以協助傷患後續醫療、生活及社會重建相關費用，且提供罹難者家屬經濟支持，屏縣社會救助金專戶也宣布，接受民眾捐款，並公布臺灣銀行屏東分行帳號017000000000，戶名為屏東縣縣庫存款戶。

屏縣府社會處也已分別發放罹難者每位20萬元慰問金，住院者2萬元，返家休養者1萬元，每戶並安排一位社工及二位慈濟志工關懷追蹤，視需要隨時提供協助。還有27名員工居住在高雄，慰問金由屏縣府發放，關懷部分則請高雄市政府多關照。

明揚國際公司爆炸案造成重大傷亡震驚全國，也引發不少議論，周春米特別在工作會報上澄清，強調當時消防隊員抵達現場，尚未使用滅火器或射水，即發生爆炸，有影像紀錄可以證明，至於事故如何發生，還有待專業調查釐清，在原因尚未明朗之前，希望外界不要揣測。

周春米說，此次意外事故，不少醫院醫護人員總動員參與救護，像部立屏東醫院200多位，屏東榮總100多位，她聽到醫護人員說，以往都是這些消防弟兄幫忙送受傷民眾就醫，這次卻是他們被送到醫院，令人心情沉重。

目前明揚爆炸案確認7死，其中包括4位消防人員，周春米已指示全力協助處理後事，由消防局籌備成立治喪委員會，家屬希望能夠入祀忠烈祠，也請民政處協助申請。

另有3名在爆炸中失聯的員工，由於現場高溫，還不時傳出爆炸聲，搜救相當不易，必須待降溫才能進一步搜救，縣府團隊出動10多輛大小怪手機具加快搶救作業，失聯者可能凶多吉少，但仍希望能找到遺體，給家屬交代。