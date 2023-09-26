行政院長陳建仁。（黃婉婷攝）

屏東大火造成多人死傷，台中市長盧秀燕指出，行政院通過消防人員危險職務加給提高15％，也追溯到今年7月起適用，今年雖由中央負擔，但明年起改由地方負擔，但她認為中央開支票應長期買單。對此，行政院強調，地方人事費屬自治事項，且直轄市財政收入大於支出，無須再補助，並無所謂「中央開支票、地方買單」情形。

行政院發言人林子倫表示，根據地方制度法規定，地方政府編制人員人事費屬自治事項，相關預算本應以自有財源優先編列，但中央基於協助立場，則依照財政收支畫分法及中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法，按一致性標準納入一般性補助款基本財政支出設算，再視財政情況判斷是否予以補助。

林子倫指出，考量調升警消人員危險（警勤）職務加給政策決定時間為今年年中，各地方政府預算編列恐不及支應，中央日前已先請地方政府函報經費增加情形，全額撥補所需增加經費。

林子倫接著說，明年起則依法回歸既有機制，且因各直轄市基本財政收入皆大於支出，故無需再行補助，相關補助皆依既有法律辦理，並無所謂「中央開支票、地方買單」情形，期盼地方政府能繼續與中央共同努力，持續加強對於警消第一線人員的照顧，作基層同仁最有力的後盾。

林子倫說，提升警消人員待遇應是中央與地方政府共同的期待，也需要中央與地方攜手合作才能真正落實。