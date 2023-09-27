把不可能變可能，侯友宜來改變！

五股垃圾山，是當地居民數十年來，心中的痛。受限於洪水平原管制區，長年發展停滯，土地遭濫倒垃圾，違章工廠群聚，造成當地環境髒亂、惡臭瀰漫，成為民眾口中的都市毒瘤。

問題愈棘手，愈不能擱置，不然耽誤的就是民眾權益。整頓五股垃圾山過程中，雖然面臨地主的拉鋸，違法廠商的抗爭，甚至連公務人員都遭遇威脅，但我始終堅持，「愈挑戰公權力，愈要執行，因為這是老百姓對我們的期待，把事情做好，更要捍衛民眾權益，讓公權力為守法民眾撐起保護傘」。

感謝市民朋友的支持，感謝全體市府團隊，將士用命、眾志成城，成功使五股垃圾山翻轉為「五股夏綠地」，讓嶄新綠地取代髒亂環境，讓原本遙不可及的美好，共同出現在我們眼前。

改變，需要堅定的勇氣、執行的魄力，絕對不能停下腳步，國家面臨關鍵時刻，我們必須做出對的選擇，讓政黨輪替，帶來改變，我會永遠與民眾站在一起，革除貪汙腐敗，為人民興利除弊，還給全民清明、公平、正義的環境！