國民黨總統參選人侯友宜昨（2）日高雄行程滿檔，其間特別抽空為鳳山區立委參選人鍾易仲的MV「伴舞」。（鍾易仲提供）

國民黨總統參選人侯友宜昨（2）日高雄行程滿檔，其間特別抽空為鳳山區立委參選人鍾易仲的MV「伴舞」。（鍾易仲提供）

國民黨總統參選人侯友宜昨（2）日高雄行程滿檔，其間特別抽空為鳳山區立委參選人鍾易仲的MV「伴舞」。侯友宜舞魂大爆發，舞步現場現學，從剛開始的落拍、手腳錯位，到後來和鍾易仲等年輕人完美配合，15秒的嘻哈街舞在30分鐘內拍攝完畢，贏得現場一致好評，也讓人對最後的影片充滿期待。

國民黨鳳山區立委參選人鍾易仲籌劃拍攝「易起幹大事」影片，以嘻哈街舞風格表現，為求有看頭，特別商請侯友宜入境。原先擔心鐵漢侯友宜無法接受太新潮的街舞，沒想到他一口答應，現場毫不扭捏地「舞落去」。不但任舞蹈老師、攝影團隊擺佈，展現高度配合，更笑說要尬舞、比伏地挺身，他都不一定會輸給鍾易仲，流露高度自信。侯友宜平易近人，講義氣、敢相挺、好鬥陣的性格，相當符合高雄人的氣口。

由於行程緊湊，鍾易仲原本非常擔心侯友宜現場才開始學舞步，恐怕很難在半小時內完成拍攝工作。沒想到侯友宜學習絕佳，剛開始難免跳錯舞步，出現手舞不配足蹈的畫面，但兩三次之後就迅速進入狀況。完成拍攝工作後，侯友宜樂得在現場說笑話，和年輕朋友玩自拍，露出輕鬆的一面。