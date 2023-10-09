2024在野究竟會否結盟，藍白要不要合是選舉關鍵，國民黨總統參選人侯友宜今天透露，國民黨提出要與民眾黨坐下來談，國民黨跟侯競辦會各派一人共兩人，也建議民眾黨派兩人，雙方就理念、價值以及未來合作事項充分溝通，希望能快速展開。

侯友宜表示，民眾黨總統參選人柯文哲主席出國前，他有打電話跟柯聯絡，也連絡上了，不過回國後，為了更積極商量藍白如何採取合作，昨晚跟今早都多次聯絡柯文哲，可惜電話雖然有通但柯沒有接，可能柯手機在機場掉了以後，號碼還沒申請好，不得而知。

侯友宜強調，藍白要合作，這個方向在出國前就非常清楚，在柯文哲訪美回來後，他更積極想促成這件事情。他目前的構想是兩邊各派兩人坐下來談，國民黨跟競辦會各派一人，民眾黨也派兩人，大家彼此就理念、核心價值、未來合作事項，充分溝通，讓藍白合更積極，期待能夠快速展開。

侯說，柯文哲今天也舉行記者會提了一些理念與想法，他認為，理念、想法都可以在會中充分溝通，如何面對核心價值、理念及合作事項，再來談方法整合，一起共同面對。