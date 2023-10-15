在野合作幕僚會議昨天登場，國民黨、民眾黨在會中達成多項共識，但在「產生在野最強候選人方式」上持不同主張。對於藍營主張設投開票所採「民主初選」，民眾黨總統參選人柯文哲表示，國民黨只是想展現地方組織實力，其他看不出什麼特別的地方，他更批侯辦執行長金溥聰故意提出很難執行的方法，看起來「沒有打算要合作」。

柯文哲說，昨天的會談是先決定戰略、再決定戰術、再決定戰鬥，本來的目標是整合在野力量，找出最強組合的候選人，但他看國民黨只是想展現地方組織實力，其他看不出什麼特別的地方，更直言藍營的方法不能找出最強在野候選人。

對於藍白合是否破局，柯文哲提出三點意見，第一、民眾黨的政黨理念、競選主軸是「聯合政府、團結台灣」，一開始就表明「反對用下架民進黨當口號」，是希望做不好能政黨輪替，更希望組成聯合政府、全民政府，民眾黨不希望台灣陷入兩極鬥爭。

第二、柯文哲反對下架民進黨還要簽認同卡，且對於認同藍白合的說法覺得有問題，柯說，他們是要選出一組在野最強人選，但侯陣營、柯陣營不見得每個人都贊成藍白合，要藍白合跟目標會有衝突。

第三、柯文哲直言不管是在23個縣市或73個區域立委選區設置投票所，範圍相當大，若設在取樣投票所，附近的人員要進去相當困難，統計學稱之為取樣上的偏差，再來要多少人投票、對身分證等，這些坦白講相當困難，而若要在每個村裡都設投票所，成本又太高。

柯文哲更直批金溥聰沒有打算要合作，柯說，金作為學者，更看過多次初選，他故意提出很難執行的方法，看來就沒有打算要合作，不然過去那麼多年，無論民進黨、國民黨初選都是同樣方法，金不用相當成熟的技術，反而用一個20年來幾乎沒有在國內用過的方法，一個出身學界的人會用這種方法，有兩種可能，不是離開學校太久，就是別有用心。

至於藍白是否有第二次會面，柯文哲強調，「等下我們會跟大家講，我們主張這樣，你們主張那樣，我認為你的方法不好，有沒有其他替代方案，你想好再來談」。