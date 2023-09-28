陳永興行駛中發病，警方獲報到場時，發現他已經沒有意識，趕緊送醫急救。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

曾獲傑出建築師獎的知名建築師陳永興，26日上午獨自駕車行經國道3號男巷358公里時，突感身體不適、口吐鮮血，他強忍不適，趁還有意識時，閃爍車子雙黃燈警示後方，整輛車朝外側路肩滑行，直到右側車身與護欄碰撞後，車輛靜止；警方根據民眾報案到場發現陳永興已無意識，緊急由救護車送往衛福部台南醫院新化醫院急救，下午13時43分宣告死亡。

享年63歲的陳永興，於台南後壁創辦「水牛建築事務所」，在建築界享有盛名，被譽為「水與土的藝術家」，傳出離世噩耗，讓不捨他離開的同業、友人紛紛在臉書悼念。

據警方調查，陳永興9月26日10時開車從國道3號由北往南行駛，在358公里處前，車輛突然亮起緊急燈號，接著整輛車沿外側路肩滑行，右側車身與外側護欄發生碰撞後車輛停止。有路過民眾目睹報案，警方到場時，發現陳永興口中有鮮血，人已無意識，隨即呼叫救護車將他送往衛福台南醫院新化醫院急救，但仍回天乏術。

警方檢視陳永興行車紀錄器，研判他在開車途中，突然感到身體很不舒服，但仍強忍不適，立即開啟雙黃燈示意後車注意，並趁著還有意識時，一路減速開往路肩，直到失控撞護欄停下。經檢察官27日相驗，認為陳永興是行駛中發病，送醫不治死亡，非交通事故引起。