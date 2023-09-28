野村e科技基金經理人謝文雄表示，長期來看，通膨降溫趨勢不變，加上目前美國基準利率已超過通膨2%，一旦美國民眾超額儲蓄用完導致消費下降、企業撙節支出，FED勢必得考慮2024下半年降息的可能性。台灣方面在出口訂單的帶動下，GDP成長率預期漸入佳境，低基期的情況下企業獲利也能顯著回升，基本面狀況無須擔憂。操作首重選股，建議放眼長期，布局趨勢明確的產業及標的，可留意焦點產業如：AI伺服器、高速傳輸、散熱、電源管理、ASIC/IP、CCL/PCB等類股，傳產則以綠能、美國消費內需等相關類股為長期布局標的。

謝文雄表示，ODM企業來自AI的營收在7~8月份才正開始加溫，要見到明顯來自AI的業績貢獻須等到第四季的財報，事實上，今年上半年ODM企業約6~7成的營收仍來自其他消費品如NB、TV、Monitor等，當時終端需求不強，因此營收與去年同期相較仍是呈現衰退，不過，明年隨著來自AI的營收成長，NB、TV、Monitor等消費品庫存修正結束、需求回至正常水準，整體ODM企業的營收可望持續成長，後市並不看淡。就過去台灣GDP高點與股市位置的經驗來看，當台灣GDP來到波段高點時，加權指數通常會在之後的一至兩季來到高點；目前看來，台灣GDP預計將在明年第一季來到相對高點，因此，台股明年應仍有高點可期。建議投資人保持耐心，趁著市場整理時，選擇能真正受惠長期趨勢如AI、電動車、綠能等的企業，逢低布局，預估2024年應可看到企業獲利顯著回升，很快就會看到基本面追上股價表現，到時又是市場再次追逐成長的時刻，投資人可趁此機會逢低布局入手。

謝文雄指出，AI長多趨勢明確，AI三大關鍵（數據、算法、算力），生成式AI應用廣泛與物聯網（IoT）相輔相成，未來十年AI年複合成長率高達39%，此外，在監管激勵措施和稅收減免、電池技術改善成本下降快速，電動車的滲透率快速提升，未來十年電動車市場年複合成長率達24%。第三季開始將是AI出貨的分水嶺，隨著產能陸續釋出加上資本支出增加，接下來每一季AI出口額只增不減，最快9月全體出口就有望轉正，在出口訂單的帶動下，GDP成長率預期可望漸入佳境，由於AI族群等科技股持續震盪整理，觀察第四季與2024年的基本面，企業獲利將重回成長軌道，AI相關需求在2024年仍是高度成長產業，預估2024年5G、Wi-Fi 7、AI伺服器帶動下，均有助台股長期表現。像是AI、PC及手機庫存調整亦近尾聲，預估2024年可看到新一波的應用需求，除了AI趨勢，電動車在不同市場的高滲透率也有助於擴大新供應商的供應鏈，並提供更高利潤率的額外收入，部份車用和網通客戶走出庫存調整，稼動率回升，因此看好電動車，綠能等投資主題，因此，建議投資人可視己身風險承受度，在股價拉回整理時布局受惠長期成長趨勢較深的紅利機會族群，耐心等待股價開花結果。