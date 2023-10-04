美國在台協會（AIT）處長孫曉雅今天率經濟組團隊拜會彰化縣政府，就貿易等議題交流，並邀企業到美國投資設廠。因彰化縣適逢建縣300年，她在拍照跟著大家比出「3」的手持時說，走遍台灣各地拍照不是比1根手指的讚，就是比2根手指的YA，第1次遇到比3根手指。

東道主彰化縣長王惠美是彰化鹿港人，也曾擔任過鹿港鎮長，對此孫曉雅指出，台灣是她第一個外派單位，30年前就曾有機會來過彰化鹿港，看了許多古蹟與廟宇，當時對鹿港印象很深刻，彰化的中小企業做得很好，歡迎到美國投資設廠。

雙方會議中探討彰化縣施政優先政策、教育資源與政策及經濟發展優勢等議題，並就交通、建設及產業三大面向進行廣泛意見交流。

王惠美認為，彰化縣的產業聚落多元且健全，可提供美國業者一站購足的需求。彰化縣的地理位址與環境更是美商投資設廠的最佳選擇，可以便利供應台灣需求與就近出口到亞洲市場。

彰化縣是台灣傳統產業重鎮，締造許多隱形冠軍，王惠美強調，美國業者進行供應鏈調整的過程中，彰化縣業者具有跨國生產布局、彈性韌性製造能力和創新設計構想，絕對是美國業者的最佳合作對象。

交流過後，王惠美以彰化在地特色小吃招待孫曉雅一行人，席中分享彰化建縣300年的歷史文化、和各類慶典活動，讓美國在台協會進一步瞭解彰化深厚的人文底蘊與藝術。王惠美說，彰化曾是台灣歷史發展的重要起點，也將會是台美產業合作的新據點。