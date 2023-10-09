警方訊後押解陳嫌到南投縣住處找到失竊的重機車，陳父則相當配合警詢說明作案經過。(警方提供／吳建輝彰化傳真)

南投縣一對以車為家的陳姓父子，平日就開著車在彰化、南投2縣到處偷，上月底在田尾鄉偷竊1部重機車，遭彰化警方鎖定，狡猾的陳姓父子相當機靈，每當警方靠近就會加速逃逸，直到本月6日才栽在警方手裡， 訊後被依竊盜及毒品等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

40歲的陳男是毒品通緝犯，遭彰化、南投地檢署通緝，平時開著小貨車載著70歲的老父親在彰、投犯案，陳男情緒勒索沒有前科的父親當掩護，如遇上狀況就叫老父親出來當擋箭牌，過去在2地犯案無往不利。

直到上月底在彰化田尾龍奉宮旁偷竊機車，父子倆下車合力把機車搬上小貨車，過程全都錄，警方獲報後採跟監方式鎖定陳姓父子，直到本月6日在福興鄉沿海路發現他們在路邊臨停，才上前破窗狂噴辣椒水逮捕他們，陳男還想反抗但遭強勢警力壓制，陳父則是乖乖束手就擒。

警方表示，當場在小貨車上找到失竊重機車的車牌和1包海洛因，訊後押解陳嫌到南投縣住處找到失竊的重機車，陳父則相當配合警詢說明作案經過，訊後2人被依竊盜及毒品等罪嫌，移送彰化地檢署偵辦。

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