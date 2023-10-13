南投縣長許淑華出考題，請人瑞打開紅包數鈔票，老人家都能正確地數出金額。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣長許淑華（右）、南投市長張嘉哲（左）各致贈人瑞1萬元敬老金，祝福重陽節快樂。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣長許淑華13日前往南投市、名間鄉探視4名人瑞，致贈每人瑞1萬元敬老金，祝福大家重陽節快樂；長輩們看到這麼多人來探視都開心滿懷。許淑華也呼籲，希望大家都要孝順奉養長輩，平時多陪伴照護，長輩自然就會幸福，健康快樂過生活。

南投縣社勞處指出，南投縣百歲人瑞有112人，依性別男性39人、女性73人，女生是男性的1.9倍。縣府及各鄉鎮市公所將分贈1萬元敬老金，其中，其中今年剛好滿百歲的則有34名，除了敬老金，還可獲頒總統之敬老狀。

許淑華會同社勞處長林志忠、南投市長張嘉哲等人，下午先到南投市山上八卦路的胡維德、胡黃燕家裡，兩人皆是高齡102歲，為堂兄嫂關係。胡維德重聽，溝通需手寫，平時由外勞陪伴照顧，他於2012年獲選南投市模範父親表揚，看到縣長還記得是當年的市長，許淑華開心的再次與他合影。

隨後則是前往南投市彰南路王振下人瑞家中探視，高齡105歲的王老先生身體狀況佳，行動自如，只是耳朵重聽，每天仍能自行外出去菜園種菜拔草。許淑華請人瑞現場打開紅包數鈔票，老人家都能正確地數出金額，大家報以掌聲，逗得長輩們開懷大笑。