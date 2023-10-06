彰化市公所6日發放敬老禮金，符合資格的長者前往彰化市和調里辦公處領取敬金禮金。（孫英哲攝）

彰化市公所於今天發放全市73里共2萬7712位70歲以上長者，每人500元的敬老禮金，合計發放1385萬6000元，同時協助彰縣府代發65歲以上長者敬老禮金共計4947萬元，今年彰化市共有38位的百歲人瑞，另再加碼致贈金鎖片。

為了安全、順利進行發放敬老禮金的大工程，彰化市73里的里幹事、志工與市公所員工共數百人，今天一早群集在彰化生活藝文館點鈔，並將現金逐一分裝進紅包袋，彰化市長林世賢到場視察並慰問。

因有市民向市長林世賢建議，為方便不良於行的長者以及因應金融化趨勢，禮金發放方式另增加直接匯入長者的帳戶-轉帳，林世賢從善如流，公所自2020年起即轉帳與領現金並用，今年用轉帳的已增為7成1，領取現金的僅占2成9。

今年「農曆九九重陽節」為國曆的10月23日，彰化市配合此一重要節日的系列敬老活動，首先登場的是全市同步發放重陽敬老禮金。今年敬老禮金發放，領現金部分於6日同步在各里發放，轉帳部分則已於5日前匯入長者各自的戶頭。

今天上午10點多起，林世賢在市公所社會課長吳澤生等人陪同下，分別前往和調里與龍山里辦公處等處，逐一發放敬老禮金與長壽麵線給長者，並與長者寒喧，提早向長者賀節。

市公所表示，有關重陽敬老禮金的發放，除了市公所對70歲以上發放500元，在彰縣府的部分，年滿65歲和55歲以上原住民，一般戶每人發放1000元。

至於弱勢列冊低收入戶、中低收入戶、領身心障礙生活補助費或領有中低收入老人生活津貼，包含長照1.5倍安置者，65歲至79歲長者及55至64歲原住民長者，則是每人3000元；年滿80歲至89歲長者6000元；90歲至99歲9000元；滿百歲人瑞領1萬元。