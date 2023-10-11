彰化1名粘姓男子殘暴虐兒、虐妻，長期對妻子施暴，踹飛6歲繼子至少7次，甚至冷血虐殺5隻貓，案件爆發後，粘男遭警檢逮捕，近日彰化地院審結，依家暴、《動保法》、成年人故意對兒童犯傷害等罪先後將他判刑，近日裁定應執行有期徒刑5年3月。

根據起訴書指出，粘男在2021年3月間，以徒手毆打繼子，導致左顴骨和右前額新舊瘀傷交陳、左鼻側挫傷等，一路施暴虐待到8月，都是以徒手、賞巴掌，甚至用腳踢、踹等方式施暴繼子7次，且每次都集中在頭臉眼等要害處。

粘男遭警檢逮捕，近日彰化地院審結，依家暴、《動保法》、成年人故意對兒童犯傷害等罪先後將他判刑，近日裁定應執行有期徒刑5年3月。（本報資料照片）

直到同年12月某日，粘男暴打繼子的影片在網路流傳，才讓整體案件曝光，當時前立委黃國昌還質疑，粘姓男子在彰化的家族勢力龐大，警方縱放也有疏失，後來有3名員警遭到懲處。

起訴書指出，粘男除了施虐之外，還曾因為貸款購買機車，卻無力償還分期付款，在2019年間抓著王妻的頭去撞地板，逼迫她簽本票作為債務擔保人，檢警還發現除了毆打妻子與繼子之外，還曾虐待動物，連續虐殺5隻貓。

檢警調查，粘男從2020年9月至2021年3月，陸續和不知情的民眾、動物防疫所等認養6隻貓，先後以甩飛砸牆、項圈套頸吊掛、浴缸蓄水浸溺、剪齒拔爪並塞進外出籠後甩動碰撞等方式，連續虐殺其中5隻貓。

彰化地院認粘男犯行明確，分別依犯不能安全駕駛致交通危險罪、恐嚇危害安全罪、違反保護令罪、成年人故意對兒童犯傷害罪6罪、強制罪、違反動物保護法罪4罪等罪嫌，裁定應執行有期徒刑5年3月。可上訴。

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