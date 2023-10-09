福興鄉人瑞101歲的黃許愛粧阿嬤，育有5子3女，枝葉茂盛、子孫滿堂，兒孫都相當有成就，包括醫生、醫檢師以及護士等等。(彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真)

福興鄉的鄭蔡禮阿嬤，年輕時與丈夫務農，是傳統的家庭主婦，有空時會到田裡忙，現在還自己番薯、天天吃地瓜葉和番薯籤配飯。(彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真)

住鹿港鎮的人瑞王秋榮阿公，育有7位子女，其中１位兒子就是里長，就算百歲高齡的現在，每天還是可以自行騎著摩托車去種田。(彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真)

重陽節將屆，彰化縣長王惠美特別在重陽節前夕，拜訪福興、鹿港3位百歲人瑞，包括101歲黃許愛粧阿嬤、100歲鄭蔡禮阿嬤、100歲王秋榮阿公，3位加起來跟彰化建縣300年一樣多歲，王惠美致贈人瑞重陽禮金1萬元、金鎖片0.5錢及2錢等禮品，她說，看到3位人瑞都子孫滿堂，祝福他們健康久久「呷佰伍」!

王惠美表示，彰化縣共有256位百歲人瑞，其中最高歲的有111歲，今天分別拜訪住在福興鄉101歲的黃許愛粧阿嬤、100歲鄭蔡禮阿嬤，以及住在鹿港的100歲王秋榮阿公，祝賀所有老寶貝們在期頤之年，能福壽安康，平安喜樂。

福興鄉人瑞101歲的黃許愛粧阿嬤，育有5子3女，枝葉茂盛、子孫滿堂，兒孫都相當有成就，包括醫生、醫檢師以及護士等等，黃許愛粧阿嬤表示，她年輕時與丈夫一起務農，70歲退休後就跟先生一同遊山玩水，看到縣長特地來祝福她，笑著說：「囉拉(謝謝)」！

另外同樣住在福興鄉的鄭蔡禮阿嬤，年輕時與丈夫務農，是傳統的家庭主婦，有空時會到田裡忙，現在還自己番薯、天天吃地瓜葉和番薯籤配飯。阿嬤的子孫說，阿嬤總是很早起，起床後會坐在長廊緩緩，然後吃完早飯後就在庭院散步，個性相當樂觀開朗，大家平時都很常從各地回來探望。

王惠美說，住鹿港鎮的人瑞王秋榮阿公，育有7位子女，其中１位兒子就是里長，就算百歲高齡的現在，每天還是可以自行騎著摩托車去種田，除了活動筋骨外，自己種的菜自己吃，最重要的是保持愉快的心情。

王惠美強調，所有百歲人瑞都有自己的故事，也是時代的縮影，更是人生的寶典，他們的智慧與生活經驗都是值得我們學習與借鑑。也希望所有彰化的長輩可以一起吃得好、動得好、活到老，學到老。