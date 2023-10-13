藝人Hebe田馥甄的外公宋增土（中）是101歲百歲人瑞，縣長楊文科（左三）致贈重陽敬老禮品。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

重陽節將至，新竹縣今年百歲人瑞有92人，最年長為106歲關西鎮楊蔡甘妹，藝人Hebe田馥甄喜歡跳舞的外公宋增土也高齡101歲，縣長楊文科分別拜訪致贈敬老禮品，祝福健康久久，指百歲人瑞除了養生有道外，都是家庭美滿，子孫孝順，足為社會楷模。

106歲的楊蔡甘妹，生性樂觀，為人親切，家人說她的養身之道是，「夏天喝啤酒、冬天喝雞酒」，並且熱心公益，曾樂捐東安國小籃球隊與棒球隊組訓經費，育有4男2女，兒女都非常孝順，會輪流陪伴她過夜，是個非常幸福的家庭。

住在新豐鄉的宋增土，育有6子3女，孫輩多達40餘人，Hebe田馥甄只要有空就會回去陪伴外公，逢年過節也會盡量聚在一起，2021年宋增土獲選新竹縣模範父親時，也陪父母親參與外公受獎，見證家族大事。

宋增土平時喜歡跳舞，90歲參加新豐天天開心協會練舞，展現活力，越跳越年輕，去年100歲代表新竹縣參加國民健康署舉辦的「長者活躍老化競賽」還獲得第1名佳績。

天天開心協會指宋增土參與協會11年，上月還和協會前往台北市參加比賽，上台做操跳舞，落實「活到老、動到老」，足為表率。

宋增土的四子宋鴻康說，其父教養子女嚴格，子孫輩多有博士、碩士，為人和善、熱心公益，曾經捐贈土地做為土地公廟，在廟裡擔任志工，與鄰里關係十分友好。楊文科表示，宋增土以身教教育孩子互助合作的重要，鄉親們也都很尊敬他，是有福報的人。