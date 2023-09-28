明天（29）就是中秋節，除了烤肉、吃月餅外，賞月也是中秋節的一大重點，雖然西半部受水氣影響的程度不大，不過東北部迎風面雲量較多，想看到又大又圓的月亮可能需要些運氣；此外，目前在菲律賓東方海面發展的熱帶擾動，最快可能在本周末增強為熱帶低壓或是直接成為今年第十四號颱風「小犬」，預計下周三（10月4日）將影響台灣。

中央氣象署表示，明天（29日）迎風面水氣會增多，特別是東北部降雨較明顯；新竹以南天氣變化不大，大多呈現多雲到晴的好天氣；氣象署提醒，因天文大潮的關係，新北至雲林還有澎金馬的沿海低窪地區需慎防海水倒灌。

至於目前在菲律賓東方海面的熱帶擾動，雖然還需要一些時間發展，但最快可能在本周末就會增強為熱帶低壓，甚至成為第十四號颱風「小犬」，且路徑變化大，預計會在下周三起影響台灣。

臉書氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」也指出，雖然東北風逐漸減弱，但東北部的迎風面仍有較多的雲量，甚至有降雨的機率，中秋節想順利賞月可能需要一點好運，而雖然桃園到中部地區風力稍大，不過因為天氣穩定的關係，賞月條件較佳。