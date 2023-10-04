氣象署說明颱風最新情況。（中時新聞網YouTube）

小犬颱風暴風圈已經觸陸，隨著颱風逐漸進入台灣陸地，未來天氣會有明顯變化。氣象署在今（4）日17時40分進行最新說明，今晚至明天（5日）颱風重點，蘭嶼、綠島率先有颱風近中心強風，台東、恆春風雨最劇，花蓮也有強勁風雨，北部、宜蘭因為東北風有較強風雨，中南部、澎湖有強陣風，周五（6日）才逐漸有雨，金門、馬祖則要留意強陣風。

氣象署分析各地風雨重點。（氣象署提供）

氣象署表示，稍早蘭嶼觀測到13級陣風，台東成功陣風、澎湖東吉島都有10級陣風，台中至台南沿海測站也有9至11級強陣風，且未來有進一步增強趨勢；今天傍晚至明天0時，蘭嶼綠島風勢最強，最大陣風從12至13級轉為16至17級，澎湖、台東、恆春半島也有較強風勢；明天0時至6時風力趨勢類似，台東最大陣風從12至13級轉為14至15級，恆春半島最大陣風為13至14級；明天白天是風勢最劇烈的時候，6時至12時隨著颱風中心進入台灣西南側，嘉義、台南、高雄都有顯著風勢，尤其台南、高雄以及屏東預估都有9至10級強陣風；明晚東半部風勢趨緩，西南沿海仍有強陣風。

氣象署分析風力趨勢。（氣象署提供）

雨勢方面，氣象署指出，「未來24小時是整體雨勢最明顯的一段時期」，東半部可能有豪雨以上等級，台東山區甚至可能有超過500毫米的超大豪雨，北部、南部、中部山區也有局部豪雨或大雨；今晚至明晨北部、東半部、恆春半島都有持續降雨，隨著颱風進入到台灣西南側，南部、澎湖也會有明顯雨勢，明晚至周五（6日）白天南台灣也有明顯降雨。