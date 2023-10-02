《港股》港股2日休市 07:372023/10/02 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 周一(10月2日)適逢香港股市的國慶日補假日，股市休市一天。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《櫃買市場》生華科開放信用交易 《韓股》韓國股市10月2、3日續休市 不用再跑竹市 竹縣聽力檢查室2日啟用 #2日 #港股 #10月 #適逢 #國慶日 也許您會感興趣 推薦閱讀 北京不滿核處理水入海 陸客瘋遊日理由很奇葩 19:562023/09/30 國際 中油：配合政府穩定物價 10月天然氣價格凍漲 17:512023/09/30 財經 美政府關門危機暫解除 10月股債迎轉機 23:022023/10/01 財經 桃竹竹苗定期票10／2上路 經國轉運站被嫌路線少 12:342023/09/30 生活 陸10月新規上路 嚴防校外學科培訓蹭名「假國企」亂象 13:092023/10/01 兩岸 首創「水陸空3D迓媽祖」 魚池鄉邀北港媽巡護日月潭 19:502023/10/01 生活 12星座10月運勢「8星彙沖牡羊座」 雙魚做1事避血光 11:552023/10/01 運勢 蛋荒又要來了！業者警告 10月中旬供蛋見缺口 14:482023/10/01 生活 美國國防部：烏飛行員必須英語合格 才能駕駛F-16 21:352023/10/01 軍事 澳洲前總理莫里森10月訪台 蔡英文將接見 14:512023/10/01 國際 流感、新冠、肺炎鏈球菌疫苗 基隆65歲以上長者2日開打 18:512023/10/01 生活 製造業復甦緩慢 9月台灣PMI估續緊縮 10:202023/10/01 財經 10月不再瞎忙！4星座貴人運爆棚 機會源源不絕 12:192023/10/01 運勢 我國首枚氣象衛星 「獵風者」 發射日期延至10／7 13:422023/09/30 生活 流感疫苗明天開打！ 桃園60萬劑4價疫苗準備好 16:492023/10/01 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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