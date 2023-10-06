周五香港恆生綜合指數早盤上漲247點或1.4%，為17461點。國企股(H股)升1.4%。科技指數漲1.6%。

由於大陸股市繼續休市，港股成交量偏低，週四總交易金額僅470億港元。

據媒體報導，白宮已經開始為11月的中美兩國領導人在美國的會晤制訂方案，相關官員稱，兩人見面的可能性很大。

主要網路科技股繼續走高，京東、美團、網易皆漲近2%。

內房股也多高開，碧桂園漲3.5%，融創中國升4.6%，遠洋漲3%。