周五香港恆生綜合指數早盤上漲247點或1.4%，為17461點。國企股(H股)升1.4%。科技指數漲1.6%。
由於大陸股市繼續休市，港股成交量偏低，週四總交易金額僅470億港元。
據媒體報導，白宮已經開始為11月的中美兩國領導人在美國的會晤制訂方案，相關官員稱，兩人見面的可能性很大。
主要網路科技股繼續走高，京東、美團、網易皆漲近2%。
內房股也多高開，碧桂園漲3.5%，融創中國升4.6%，遠洋漲3%。
美債息續回落，美股周四先跌後回穩，收在小跌；反映中概股的那斯達克金龍中國指數隔夜下跌0.25%，為連四跌。港股週五高開156點。
周五香港恆生綜合指數早盤上漲247點或1.4%，為17461點。國企股(H股)升1.4%。科技指數漲1.6%。
由於大陸股市繼續休市，港股成交量偏低，週四總交易金額僅470億港元。
據媒體報導，白宮已經開始為11月的中美兩國領導人在美國的會晤制訂方案，相關官員稱，兩人見面的可能性很大。
主要網路科技股繼續走高，京東、美團、網易皆漲近2%。
內房股也多高開，碧桂園漲3.5%，融創中國升4.6%，遠洋漲3%。
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