墨西哥北部一間教堂的屋頂今天在彌撒期間崩塌，有關當局說造成至少 10人死亡，其中包括3名兒童，另有60人受傷。

路透社報導，在照明燈協助下，軍事人員協助緊急部門運用搜救犬和鏟土設備在譚必古港（Port of Tampico）附近的墨灣沿岸城市馬迪羅（Ciudad Madero）教堂瓦礫堆中現場找尋、挖掘生還者。

社群媒體上的影片顯示教堂屋頂坍塌的瞬間，灰色的煙霧在空中瀰漫，黃磚外牆緊接著倒下。

法新社報導，紅十字會（Red Cross）救援人員告訴千禧電視（Milenio Television）說，鑒於屋頂坍塌時有約80人在教堂做彌撒。

塔茅利巴斯州（Tamaulipas）州長比亞雷爾（Americo Villarreal）表示，救援人員正試圖從瓦礫堆中抬出一名婦女的屍體，但預計死亡人數不會增加，因為已經找到所有失蹤者。

比亞雷爾表示，至少有60人受傷接受治療，其中23人仍住院治療。他說：「兩人受重傷，他們的生命可能處於危險之中。」

搜救現場可看到一個讓人想起震災開挖行動的畫面：搜救人員會將手舉起並握拳，要大家安靜以便聆聽瓦礫堆下是否傳出生還者的呼救聲。

當地居民紛紛上社群網站求助，要求大家提供液壓起重器、木頭、鎯頭等工具來協助搜救工作。

馬迪羅瀕臨墨西哥灣沿岸，是個人口僅略過20萬的城鎮。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1121002