美國上周公布美國聯準會（Fed）最青睞的通膨指標8月PCE升幅低於預期，而眾議院通過45天臨時支出法案，政府關門危機暫時落幕，但民眾對美國信用評級及龐大的債務仍深感擔憂，美股四大指數2日早盤跌多於漲，然費半、那斯達克指數領先翻揚，台指期繼日盤大漲近200點後，夜盤回檔39點，暫報16,517點。台美股市9月表現低迷，就單月表現觀察，美股標普500指數急跌4.9％，那斯達克指數也重挫5.8％，兩者均寫下2022年12月以來最差單月表現，行情慘澹。不過，市場原先擔憂的關門危機暫時化險為夷，美國參議院再最後時刻通過一項短期支出法案，將該狀況推遲至11月中旬。此外，外資將繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）列入「強烈買進」清單，較8月給予的「買進」評級更上層樓，並維持605美元的目標價，輝達2日股價早盤強漲逾2％慶賀，睽違近一個月再度重返月線之上。台灣期交所內的美股三大指數也表現分歧，道瓊指數期貨、標普500指數期貨分別下跌146點、32點，那斯達克100指數期貨則是小漲12點；英國富時100期貨下挫35點，暫報7,613點。元富期貨指出，台指期2日接連收復短期均線及半年線，且技術指標自低檔交叉向上，若後續能帶量突破，則將有機會進一步挑戰上檔月線；此外，VIX恐慌指數也由14.51下降至13.99，下降了0.52，顯示市場的避險情緒有所收斂，有利後市多頭續攻。