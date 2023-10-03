櫃買中心表示，為提升資訊揭露透明度，提供投資人更豐富的資訊內容，已持續按季發布最近一年上櫃公司執行買回庫藏股情形，根據統計，最近一年(111年10月1日起至112年9月30日止)上櫃公司執行買回庫藏股者計有27件(23家公司)，已屆滿期限或執行完畢或終止執行之件數計有25件，前開期間買回庫藏股執行率達100%者計有7件，執行率低於50%者計有5件。

櫃買中心指出，投資人得自公開資訊觀測站「投資專區」、「庫藏股資訊專區」項下之「庫藏股統計彙總表」查詢相關資訊。