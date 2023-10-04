香港信報報導，香港恒生指數4日開低64點報17,266點，這已是全日高點，隨後在跌幅擴大下，上午一度下跌223點，中午跌179點報17,151點。

午後美債息率再度走高，30年期債息更一度升至5％水平，拖累美股指數期貨下挫，恒指一度跌237點至17,094點，再創逾十個月的今年新低。尾盤跌幅收窄，恒指收跌135點或0.78％，報17,195點。新世界發展收漲2.8％，為當日表現最好的藍籌股。百度跌4.1％，為表現最差藍籌股。

值得注意的是，大陸股市因十一長假繼續休市，在南向資金續停下，4日港股成交額只有576.26港幣，創下近一年來最低水準。其中，友邦逆市上漲1.6％報65.4港幣，成交額居首達32.56億港幣。成交額第二大是騰訊，4日收跌1％報297.6港幣。

另一方面，香港國指4日跌66點或1.12％，報5,882點。恒生科指跌65點或1.7％，報3,752點。