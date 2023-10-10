香港明報報導，恒生指數成分股中，73檔漲，7檔下跌，0檔無漲跌。美團半日漲3.58％，收報112.8港幣，是漲幅最大的成分股。東方海外半日跌4.99％，收報99.95港幣，是跌幅最大的成分股。

恒生科技指數成分股中，26檔漲，4檔下跌。漲幅最大的是金蝶，半日收報9.5港幣，漲4.74％。跌幅最大的是小鵬，半日收報65.05港幣，跌3.7％。