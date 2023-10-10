香港明報報導，恒生指數成分股中，73檔漲，7檔下跌，0檔無漲跌。美團半日漲3.58％，收報112.8港幣，是漲幅最大的成分股。東方海外半日跌4.99％，收報99.95港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股中，26檔漲，4檔下跌。漲幅最大的是金蝶，半日收報9.5港幣，漲4.74％。跌幅最大的是小鵬，半日收報65.05港幣，跌3.7％。
恒生指數10日半日漲226點，漲幅為1.29％，報17,743點，大盤成交金額441億港幣。國企指數半日漲80點，漲幅為1.35％，報6,079點。恒生科技指數半日收報3,887點，漲1.63％。阿里巴巴、美團、騰訊貢獻恒生指數較多。神華 、新奧、信義光能拖累大盤。
香港明報報導，恒生指數成分股中，73檔漲，7檔下跌，0檔無漲跌。美團半日漲3.58％，收報112.8港幣，是漲幅最大的成分股。東方海外半日跌4.99％，收報99.95港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股中，26檔漲，4檔下跌。漲幅最大的是金蝶，半日收報9.5港幣，漲4.74％。跌幅最大的是小鵬，半日收報65.05港幣，跌3.7％。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。