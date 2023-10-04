證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，建德工業（6606）自112年3月24日上市至今已滿6個月，且符合上述標準規定，爰公告自明（5）日起得為融資融券交易，取得信用交易資格。