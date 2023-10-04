建德工業自5日起得為融資融券交易 18:432023/10/04 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，建德工業（6606）自112年3月24日上市至今已滿6個月，且符合上述標準規定，爰公告自明（5）日起得為融資融券交易，取得信用交易資格。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《櫃買市場》生華科開放信用交易 政院明拍板居住正義兩法 放寬公益出租認定範圍、加速危老都更 《證交所》玖鼎電力送件申請股票上市 #建德工業 #得為融資融券交易 #得為融資融券 #標準 #證交所 也許您會感興趣 推薦閱讀 明揚大火致消防權益受關注 台中近4成消防車達報廢標準 11:532023/10/02 政治 看護工放寬免評對象 勞動部：最慢10月底上路 15:402023/09/28 生活 小犬颱風陸警範圍納入南投 3地明達颱風假標準 17:332023/10/03 生活 東航增訂100架大型客機 陸製C919全面開啟商業採購 18:152023/09/28 兩岸 外媒：中國擬加強智慧汽車創新 要當全球領先者 10:232023/10/03 兩岸 「史上最嚴」減持新規推細化標準 封堵變相減持漏洞 11:162023/09/27 兩岸 停車收費標準「睜大眼」 彰化規定文字不能小於數字1／3 12:482023/09/23 生活 《半導體》快閃記憶體獲國際高認證 旺宏車用穩健 13:282023/09/26 財經 《台北股市》長榮航太9月26日起可信用交易 17:292023/09/25 財經 拆解華為黑科技 前艦長驚「可用於軍方」：從此跟微軟一刀切 08:572023/09/21 政治 網購月餅全炸裂！賣家超扯回應曝「不要用名店標準」 10:232023/09/27 生活 《證交所》完成財報重編 昶虹國際10月3日恢復買賣 11:372023/09/29 財經 《國際產業》德國拯救房地產業 宣布一系列提振措施 13:282023/09/26 財經 《國際產業》德國救房市 無限期擱置隔熱高標 11:282023/09/25 財經 基泰建設突發重訊 將出售市值百億的「基泰忠孝」大樓 05:452023/09/26 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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