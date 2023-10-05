ADP公布，9月民間就業增加8.9萬人，遠低於8月份的增加18萬人和市場預期的增加15萬人，並創下2021年1月以來最小增幅，

周三收盤，道瓊指數漲127.17點或0.39%，報33,129.55點。標普500指數漲34.30點或0.81%，報4,263.75點。那斯達克指數漲176.54點或1.35%，報13,236.01點。費城半導體指數漲48.34點或1.43%，報3,424.92點。

在倫敦早盤，美國10年期公債殖利率一度觸及4.884%，再創16年新高，30年期債息收益率更漲破5%，為2007年8月來首見。在紐約市場，美國10年期債息回落8個基點，報4.716%。30年期債息回落8.6個基點，報4.851%。對利率更敏感的2年期債息大跌10.7個基點，報5.041%。

芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌情緒的波動率指數（VIX）從前一日創下的4個多月高點回落，終場跌6.07%。

標普500指數11大類股漲多跌少，僅能源股（跌3.36%）和公用事業股（跌0.09%）收黑。成長型股票雲集的非必需消費類股漲1.97%，通訊服務類股漲1.28%，科技股漲1.25%。這類股票對債息波動較為敏感。

重磅科技股全漲，蘋果漲0.73%，微軟漲1.78%，亞馬遜漲1.83%，Alphabet漲2.12%，特斯拉漲5.93%，Meta漲1.54%，輝達漲1.20%。

台股ADR全漲，台積電漲1.48%，聯電漲0.15%，日月光漲2.17%，中華電信漲0.36%。

接下來，投資人將緊盯周五發布的非農就業報告。

本月晚些時候登場的第三季財報季也將成為市場關注焦點。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，標普500指數成分股第三季獲利估年增1.6%。

此外，根據芝商所FedWatch工具，市場認為聯準會在11月升息的可能性從周二的28.2%降至23.7%。

周三美國交易所成交量總計為100.5億股，過去20日均量為106.3億股。

紐約證券交易所上漲與下跌股數比為1.45：1。那斯達克交易所上漲與下跌股數比為1.30：1。

標普500指數創下有1檔成分股創下52周新高、40檔創新低。那斯達克指數有18檔創52周新高、398檔創新低。