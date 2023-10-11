數位聯準會官員接連發表立場溫和的談話，為歐美股債市場帶來提振。

亞特蘭大聯準銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）周二表示，他認為聯準會已經完成升息任務，「我的確不認為我們需要再度升息使過高的通膨率回到聯準會設定的2%目標」。而儘管聯準會迄今的升息已經使經濟減速並降低了通膨，但他認為美國經濟不會陷入衰退。

明尼阿波里斯聯準銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）周二亦發表類似的談話，這讓投資人認為聯準會正在「轉向」。卡什卡里表示，他相信美國經濟正持續走向「軟著陸」，這表示通膨將回落至聯準會設定2%的目標，而同時失業率也不會大幅攀升。

達拉斯聯準銀行總裁羅根（Lorie Logan）則表示，如果長期公債殖利率因為期限溢價（term premiums）上升而保持在高檔，那麼進一步升息的必要性就可能降低。

周二標普500指數收漲0.52%，報4,358.24點。受美國公債殖利率大跌激勵，成長型股票雲集的費城半導體指收上漲1.29%，表現相對強勁。

美國10年期債息一度重挫18.51個基點，報4.6157%，創下3月以來最大跌幅。30年期債息大跌16.96個基點，報4.798%。對利率更為口敏感的美國2年期債息跌破5%大關，尾盤下挫15.78個基點，報4.9235%。

儘管不再進一步升息並不代表很快就會降息，但如果沒有其他「意外」發生，這應該會帶動美元和美國債息回落、重振風險偏好，並提振亞洲和新興市場。