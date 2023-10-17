藍白近期針對2024總統大選合作展開會前會商談，民眾黨堅持「比民調」決勝負，國民黨則提出「民主初選」，兩邊目前僵持不下。而近日就有一份最新的民調指出，對於「藍白合」談判目前似乎陷入僵局，是否有可能啟動二次談判？有48％的網友認為「會再談」的機率很高，引發討論。

YouTube頻道《中天電視》17日對於「『藍白合』談判目前似乎陷入僵局，但明明大家都有共識要『下架民進黨』！你覺得兩黨有可能找出折衷方案，啟動二次談判嗎？」進行網路民調，截至17日晚間22時止，已有3萬人參與投票，有31％的網友認為「一定會再談」、有17％的網友認為「有機會再談」、有52％的網友認為「不會再談了」。

而參與該份民調投票的網友紛紛表示，「各自努力為好，台灣未來人民作主，好與不好都在自己手中的一票」、「支持能改變台灣的人，誰能讓百姓安定安全安心就投誰！」、「問題在於藍白百姓還沒有清醒的自覺！就是再給民進黨執政四年會死的有多難看！拋開會不會戰爭，光是生活上的不公平及支出暴增、無解的貪污腐敗，這些都得自己去親力承擔！」、「網路虛虛實實，選民在看，就看誰能帶給台灣人民生活安定」。