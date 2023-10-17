聯準會（Fed）兩位官員周一（16日）再度釋出鴿派訊息。費城聯邦準備銀行總裁哈克（Patrick Harker）指出，Fed已可以把利率維持在現有水平，沒必要再升息。但他也強調利率可能要維持在高位一段時間。此外芝加哥聯準銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）則強調，美國通膨放緩已成趨勢、並非是曇花一跡象。

哈克在出席抵押貸款銀行家協會時提到，他認為利率已處在適當水位，無須再升息。哈克表示，通膨持續下滑、就業市場降溫與經濟活動仍具韌性，都顯示升息政策已逐漸發揮效果。

他還補充鑒於當前高利率讓許多中小企業在取得資金上遭遇困難，這也是Fed不應繼續緊縮貨幣的另一原因。不過針對未來政策，他聲稱利率仍有必要維持高位一段時間。哈克是今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的投票委員。

芝加哥聯準銀行總裁古斯比同一天接受媒體訪問時提到，儘管近期一連串經濟數據顯示部分價格持續面臨壓力，但他強調美國通膨放緩「不可否認」已成為趨勢、而非只是暫時現象。

他還否認通膨率回到2％目標的進展已陷入停滯，並指稱外界不應把即將出爐的貨幣政策決議與一小部分數據掛鉤。

這個星期Fed官員將相當忙碌，共計有21名官員將發表談話，當中最引矚目的Fed主席鮑爾將在美東時間19日中午在紐約經濟俱樂部的演說。市場正屏息以待鮑爾在言談中是否釋出有關利率政策的訊息。Fed將在10月31日召開例會，按規定決策官員在周五(

20日)後將進入靜默期，不再公開發表言論。

近來包括達拉斯聯準銀行總裁羅根（Lorie Logan）與舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）等官員均主張無須進一步升息，此外據摩根大通編纂、反映Fed內部立場的鷹鴿指數（JPMorgan Hawk-Dove index）也在近期下跌，凸顯Fed內部鴿派勢力已高漲。