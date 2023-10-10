儘管投資人仍關注以巴衝突的發展，但美國聯準會（Fed）副主席傑佛森（Philip Jefferson）與達拉斯聯準銀行總裁羅根（Lorie Logan）在內的多名Fed官員9日接連針對美債殖利率發表鴿派言論，市場解讀認為Fed下次會議有望再度按兵不動，激勵周二（10日）美股開高走高。

截至台北時間10日晚間10點50分，道瓊工業指數上漲134.68點（或0.40%），暫報33739.33點；那斯達克指數上漲114.14點（或0.85%），暫報13598.38點；標普500指數上漲28.38點（或0.65%），暫報4364.04點；費城半導體指數上漲47.90點（或1.38%），暫報3515.25點。

5大科技巨頭同步走揚，蘋果、谷歌母公司Alphabet與微軟皆小漲，亞馬遜與臉書母公司Meta漲幅皆近1%。半導體類股走勢相對強勁，輝達與超微漲幅皆逾1%，台積電ADR漲1.10%，聯電ADR漲0.42%。

摩根大通全球市場策略師Meera Pandit表示，以巴衝突確實會給市場帶來一些不安，但隨著時間的推移，通常可以看到，地緣政治事件的長期影響往往會在一定程度上獲得控制。