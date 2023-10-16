據中國外交部官網消息，10月15日，中共中央政治局委員、外交部長王毅同土耳其外長費丹通電話。針對以巴衝突，王毅表示，中方支持一切有利於推進落實「兩國方案」的努力。

費丹表示，當前巴以衝突不斷升級。土方認為應當阻止平民傷亡和流離失所，防止戰火蔓延至整個地區甚至更大範圍。當務之急是立即停火止戰，同時尋求巴勒斯坦問題的長期和持久解決方案。任何離開「兩國方案」的解決方法都不可行。土方不接受以色列對加沙平民實行懲罰措施，支持中方在安理會為尋求解決巴勒斯坦問題所作的努為，願同中方共同尋求實現地區持久和平。

王毅表示，行使自衛權應當遵守國際人道法，不能以無辜平民傷亡為代價。當事方要保持克制，立即停火止戰，尋求對話。必須保障加沙民眾最基本的生存條件，盡快開闢人道救援通道。巴勒斯坦問題始終是中東問題的核心，如果這一問題得不到公正、合理解決，中東也不可能實現持久和平。

王毅強調，事實再次證明，解決巴勒斯坦問題的唯一出路就是確保安理會決議得到有效執行，「兩國方案」真正落地。中方正同有關各方溝通協調，阻止戰火擴大、避免人道災難，將繼續通過聯合國和雙邊管道向加沙地帶提供緊急人道主義援助。中方將支持一切有利於推進落實「兩國方案」的努力，願就此同土方保持溝通，為動蕩的國際局勢注入更多確定性。