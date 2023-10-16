台指期早盤16日拉回整理，指數開盤一度下跌百點，盤中低點來到16,641點，目前暫報16,664點，下跌107點，成交口數約1.4萬口。

以巴衝突升級，以色列展開地面戰進入加薩走廊，伊朗外交部長表示，若以色列繼續進攻加薩走廊，將會引發多線戰爭，伊朗總統也與沙烏地阿拉伯王儲通話，雙方達成共識認為以色列與美國將帶來毀滅性的不安局勢，此外多家外媒報導沙烏地阿拉伯也已暫緩與以色列外交關係正常化談判。

第一金投顧分析，市場對於聯準會再度升息的預期略有提升，導致美股近期表現轉弱，使得台股電子、傳產權值股表現弱勢，加上台股上週整體表現較強，短線慎防 漲多回檔，恐呈現區間震盪，本週將重點關注美國聯準會官員談話、美股財報（特斯拉、Netflix、ASML）、台積電法說會、以巴衝突發展，都將影響本周盤面變化。

關注其他期貨商品交易情況，半導體30期貨下跌34點，指數來到4,440點；國外指數部分，東證期貨下跌31.5點，來到2,279點；美國道瓊期貨上漲63點，指數暫報33,871點；美國那斯達克100期貨下跌157點，成交價15,167點。