以巴衝突，越演越烈，以色列集結兵力，將進入加薩走廊。前立委郭正亮表示，一旦伊朗以及在阿拉伯半島的民兵組織看不下去，可能從以色列的東邊打過來，當什葉派民兵也開始對以色列進行一些戰鬥行為，穆斯林在各地也會有一些行動，那就天下大亂了。

郭正亮15日在中天《國際直球對決》節目中表示，以色列已經陳兵10萬，即將進入加薩。以色列就是要速戰速決，所以會讓以色列撞牆的只有兩種因素。

郭正亮接著指出，國際政治用軍事力量處理時，就只能用軍事力量對抗。哈瑪斯很刁鑽，始終沒有辦法消滅他們，地道戰比以色列設想的還要複雜，哈瑪斯甚至可以透過地道跑到南部。純就軍事講，一點正當性都沒有，因為當以色列攻擊時，哈瑪斯可以順利逃掉，老百姓卻不能。

郭正亮點出，國際上實在看不下去了，將會有一些力量從以色列的東邊打進來，而這主要力量一定是伊朗，還有在阿拉伯半島的民兵組織，以色列就必須調撥軍力，回去打它自己內部的戰爭。一旦發生這樣的事情，什葉派民兵也會開始對以色列進行一些戰鬥行為，就會連動到整個國際社會，穆斯林在各地也開始會有一些行動，那就會天下大亂了。