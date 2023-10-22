資深媒體人黃暐瀚日前透露，在藍白針對2024總統大選「會前會」之後，國民黨參選人侯友宜的競選辦公室執行長金溥聰，曾接到民眾黨參選人柯文哲某幕僚致電，但隨即訓斥對方且掛斷電話，柯因此決定翻臉。侯辦發言人李利貞今（22）日上午回應，相關說法與事實不符，黃暐瀚則在接近中午時強調，自己提到的3個狀況確實為真，但他也為1件事致歉。

針對黃暐瀚20日於品觀點《觀點芹爆戰》節目的爆料，李利貞今日澄清，金溥聰是在15日上午9點多接到柯辦發言人陳智菡的電話，對於不認識的陳致電其私人手機感到相當訝異，因此告訴陳應找聯繫窗口、侯辦新聞組副召集人錢震宇，非直接打給他。

而對於陳智菡被掛電話，導致柯文哲在15日晚上的內部會議決定翻臉，並於隔天怒嗆侯友宜「給你選也選不上」的說法，李利貞也澄清，柯15日下午就已發表相關說法，時間上的矛盾證明，這純粹是捏造事實。

「金溥聰的燃點太低」，看完侯友宜陣營的說明後，黃暐瀚今上午11點多於臉書透露，金曾說過自己的燃點太低，什麼政治議題一碰到他，馬上就會燒起來，「金秘書長說的不錯，他確實總在風口浪尖」。

這次的「掛電話事件」，黃暐瀚說明並非僅他一人知道，最近柯辦與許多媒體高層餐敘，此事在席間早就被公開提出，民眾黨內部確實對金溥聰的態度強硬感到不滿，但金會這麼做，身為老朋友的自己能夠理解，電話打去的那一刻，金已嚴重感覺被侵犯。

黃暐瀚指出，由於金溥聰重隱私且無所求，所以媒體圈有金私人電話的記者並不算多，這次因為二對二幕僚會，金給了柯文哲競選總幹事黃珊珊私人電話，號碼卻被傳到他人手上，「金溥聰當然會生氣，我認識的金溥聰，會非常生氣」。

但黃暐瀚也說，同樣的，柯辦自認電話撥通之後，已很客氣地自我介紹、說明來意，金溥聰卻給吃閉門羹，這件事也確實已經成為民眾黨的「喉中刺」，降低了繼續與侯辦合作的意願。

「於私，我理解金溥聰的不高興。於公，我嗅到了這件事確實影響了兩陣營的關係」，黃暐瀚表示，侯辦今日上午已說明事情原委，他為一開始沒有掌握清楚通電話是周六晚上還是周日上午跟大家致歉，「但，掛電話是真，兩邊鬧得不太高興也是真。什麼事情一碰到金溥聰，就燃點超低，更是真」。