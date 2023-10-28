藍白整合進入政黨協商階段，國民黨黨內人士今天表示，雙方幕僚昨天已碰面，先討論協商日期與地點，預計明天公布協商時間；至於藍白協商內容，將包括聯合政府、增加立委席次、產生最強在野總統參選人等議題。

藍白整合進入政黨協商階段，國民黨總統參選人侯友宜昨天向民眾黨總統參選人柯文哲喊話，希望柯文哲不要拖。柯文哲則說，政黨協商期限是11月20日總統及立委參選人登記日，他會努力到最後一秒，但也認為時間越後面越困難。

國民黨黨內人士今天表示，國民黨副秘書長江俊霆、文傳會主委林寬裕與國民黨發言人楊智伃，昨天已跟柯文哲競選辦公室主任周榆修、柯辦發言人陳智菡等人進行幕僚會前會，針對政黨協商的時間與地點進行討論，預計明天公布協商時間。

至於藍白雙方在政黨協商時將討論哪些議題，黨內人士則說，包括聯合政府、增加立委席次，以及產生最強在野總統參選人等議題，預計都會進行討論。

雖然這次藍白幕僚會前會，缺少侯友宜陣營人員，但知情人士表示，侯友宜與朱立倫想法一致並有共識，也保持密切聯繫，持續為藍白政黨協商努力。（編輯：林克倫、趙蔚蘭）1121028