憲法法庭今天（3）判決，《醫療法》84條禁止醫師為醫療廣告部分，違反言論自由保障，判決立即失效。衛福部表示，將遵循判決，預計1個月內找各縣市衛生局開會討論，擬定醫師等醫事人員為醫療廣告的管理原則。

2015年，黃姓醫師在臉書粉絲專頁刊登修復皮膚老化及解決掉髮問題的療法，隔年台北市衛生局認定黃男的文章是醫療廣告，裁罰5萬元，黃男不服，提訴願遭駁回後，向台北地院提起行政訴訟，負責審理的台北地方法院法官吳佳樺聲請釋憲，憲法法庭今天判決，《醫療法》84條禁止醫師為醫療廣告部分，違反言論自由保障，判決立即失效。

衛福部醫事司副司長劉玉菁回應，會遵循憲法法庭判決，預計1個月內開會討論，擬定醫事人員為醫療廣告的管理原則。考量地方衛生局執法需考量維護民眾，過度廣告可能影響民眾判斷，因此需要找地方衛生局開會討論。

現行《醫療法》規定，違反第84條規定「非醫療機構不得為醫療廣告」者，可處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。劉玉菁表示，該法條的概念是，由醫療機構招攬醫療業務，但憲法法庭認為醫師可基於個人專業從事醫療廣告，因此未來除了醫師之外，其他醫事人員也會一併討論；至於非醫事人員，本來就不能從事醫療行為，當然不行做醫療廣告。

劉玉菁表示，接下來會了解各縣市情形，針對正在地方衛生局流程中，或是已開出處分書但尚未執行的各樣態案件，需要一併討論。至於未來是否修訂《醫療法》84條，也會找法律專家進一步研析。