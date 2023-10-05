小犬颱風造成雲林縣沿海停電情況嚴重，雲林縣政府宣布，因颱風造成縣內多處電力供應中斷，影響學校上課安全，麥寮鄉豐安國小、橋頭國小6日照常上班、停止上課。其餘照常上班、上課。

小犬颱風滯留移動慢 中市停電累達逾2萬戶
小犬抓狂恆春半島電桿倒一排 逾1.6萬戶停電
「小犬」17級風肆虐恆春半島多處停電 10所學校6日停課
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