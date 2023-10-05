雲林沿海停電嚴重 麥寮鄉豐安國小、橋頭國小明停課 23:022023/10/05 中時 張朝欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雲林縣沿海停電嚴重，麥寮鄉豐安國小（見圖）、橋頭國小停課。（翻攝自豐安國小網頁／張朝欣雲林傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 小犬颱風造成雲林縣沿海停電情況嚴重，雲林縣政府宣布，因颱風造成縣內多處電力供應中斷，影響學校上課安全，麥寮鄉豐安國小、橋頭國小6日照常上班、停止上課。其餘照常上班、上課。 小犬颱風滯留移動慢 中市停電累達逾2萬戶 小犬抓狂恆春半島電桿倒一排 逾1.6萬戶停電 「小犬」17級風肆虐恆春半島多處停電 10所學校6日停課 #小犬颱風 #雲林沿海 #停電 #麥寮鄉 #停課 也許您會感興趣 推薦閱讀 颱風小犬來襲竹市深夜近3000戶停電 台電搶修 03:222023/10/05 社會 小犬強風太猛！彰化樹倒高壓線斷 破萬戶停電 08:412023/10/05 生活 小犬颱風打亂東部船班 6日午後將加開船班疏運 11:372023/10/05 生活 小犬強風吹斷電線、路樹倒 嘉義縣尚有8485戶停電中 09:142023/10/05 生活 小犬強風威力驚人 台南沿海電桿被吹斷 台電急搶修 08:352023/10/05 生活 小犬強風吹落雲林高壓電線 3萬餘戶停電 台電全力搶修 10:422023/10/05 生活 小犬颱風強風吹襲台南整夜 路樹倒、圍籬塌多處傳災情 08:472023/10/05 社會 嘉縣小犬來襲有風無雨 電桿冒火花後停電一度影響3萬餘戶 21:332023/10/05 生活 小犬狂襲小貨車也吹翻！ 蘭嶼居民躲廁所避難 12:472023/10/05 生活 影》小犬颱風來襲 台中鐵皮屋搖晃嚴重 屋主緊急拆除 13:242023/10/05 社會 小犬風速太強 核三廠1號機完全解聯暫避風頭 13:202023/10/05 生活 因小犬颱風滯留馬祖 劉伊心轉念變夫妻增溫之旅 20:462023/10/05 娛樂 小犬好兇！高雄停電上萬戶 台電力拚今日全恢復 17:012023/10/05 生活 小犬狂風掃台中逾萬戶停電 台電預估這時間復電 10:492023/10/05 生活 小犬颱風來襲 公路局預警性封閉7路段 13:132023/10/05 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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