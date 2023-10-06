●美國商務部公布，8月進口下滑0.7%、出口成長1.6%，貿易逆差為583億美元，較7月逆差647.2億美元收窄、低於市場預期的逆差598億美元，並創下3年來新低。

●人力資源顧問公司Challenger, Gray & Christmas公布，第三季美國裁員人數總計約為14.63萬人，較第二季大滅22%，並創一年來新低。美國企業9月宣布擬填補55.28萬個季節性職位，年增54%。過去一年來大幅裁員的美國科技業9月宣布的裁員人數跌至2022年6月以來新低。該報告進一步印證即使在經歷聯準會的暴力升息，美國勞動力市場仍然強韌。

●美國勞工部公布，上周（截至9月30日）初領失業給付人數增加2000人，經季調後為20.7萬人，少於市場預估的21萬人。上周初領失業金人數4周均值為20.875萬人，周減2500人。截至9月23日止當周，美國續領失業金人數周減1000人，為166.4萬人，少於市場預期的167.1萬人。

●舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）在紐約經濟俱樂部表示，由於美國貨幣政策已經「深具限制性」且美國公債殖利率上揚，聯準會可能不再需要升息，「隨著勞動力市場持續降溫，通膨朝重返聯準會設定的2%目標前進，我們可以維持利率不變，讓政策繼續發揮作用」。

●市場觀望美國9月非農就業報告，周四美元與美國債息走跌，但投資人不敢貿然入市，金價仍然收低。美元指數尾盤跌0.403%。日圓漲0.43%，報148.45兌一美元，仍然守在可能促發日銀干預的「150防線」之下。反映利率預期的美國兩年期公債殖利率尾盤跌3個基點，報5.020%，10年期指標公債殖利率跌1.9個基點，報4.717%，自日前觸及的16年高點進一步回落。周四紐約12月期金收跌0.2%，報每盎司1831.8美元，連跌第9天。

●雖然美元回落，且沙烏地阿拉伯和俄羅斯的額外減產計畫將持續到12月，但市場對需求前景仍感擔憂，國際原油價格自周三崩跌近6%後，周四再跌逾2%，創下5月以來最大雙日跌幅。周四紐約11月期油收跌1.91美元或2.27%，報每桶82.31美元。倫敦布蘭特12月期油收跌1.74美元或2.03%，報每桶84.07美元。