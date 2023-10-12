50年前的「贖罪日戰爭」造成中東產油國減產並引發石油禁運，導致油價飆漲及燃油短缺。但這次分析師似乎不認為油市會出現如此劇烈的波動。

資深策略師、花旗大宗商品策略部門全球主管Ed Morse表示，即使戰爭蔓延開來，連伊朗也被捲入這場衝突，原油價格漲到每桶100美元大概也就到預了。

他在接受媒體訪問時表示，對市場來說，好消息是，即便在已經減產的情況下，全世界每日仍有450萬到500萬桶這麼不錯的產能。如果油價大漲，我的意思是漲破100美元，我們可以預期沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國和科威特所保留的閒置產能將湧向市場。

Morse表示，但如果戰爭沒有升級，油價到頂也仍是每桶100美元，原因是從歐洲到中國再到美國等地的成長放緩或根本沒有成長。

另一位資深能源分析師Pavel Molchanov表示，伊朗極不可能捲入這場以色列戰爭，「捲入戰爭將是他們40來最大的錯誤，我不認為伊朗政權有自殺傾向。因此，這場戰爭對中東石油供應造成實質影響的可能性非常低」。他預期6個月內油價到頂為每桶100美元。

儘管市場老將認為即使以巴戰爭擴大，油價也不會漲破100美元，但油價上漲仍將導致其他商品與服務價格上漲，使聯準會在實現經濟軟著陸和抑制通膨上面臨兩難。不過就目前而言，中東衝突造成的油價進一步飆漲，似乎還不是迫在眉睫的風險。