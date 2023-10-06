日前內政部長林右昌提出從車道著手進行虛坪改革，而近年來不只房價驚驚漲，連車位價格都跟著水漲船高！房屋搜尋平台「樂屋網」統計實價登錄上近5年全台車位交易平均價格，發現每年以約莫6％-7％的幅度穩定上揚，目前車位均價來到每個194萬元。樂屋網表示，隨著房價持續上揚的車位價，恐在明年突破200萬元大關。

樂屋網指出，全台車位均價從2019年的每個155萬元一路成長，今年已經來到每個194萬元；若細分六都，則以台北市車位價格最貴，平均今年每個車位要價300萬元，其次為新北市，平均每個220萬元，第三名為台中市，平均每個195萬元，其次為桃園市185萬元，高雄市172萬元，台南市161萬元。

但若對比房價，車位漲幅恐怕還是小巫見大巫，樂屋網對比同樣近5年，全台大樓與華廈的交易平均單價，發現房價與車位價的漲幅趨勢趨同，但房價明顯漲幅更高，尤其是2021年、2022年，漲幅都來到1成左右，今年上半年也已經漲了5.55％，來到每坪37.8萬元。

樂屋網調研中心經理洪安怡指出，近年來房價不斷成長，車位價格也跟著水漲船高，部分新建案甚至會出現房價親民，但車位價格偏高的狀態，節節攀高的車位價，也成為高房價時代之下，購屋族群另一項龐大的支出成本。

近期官方期望進行虛坪改革以降低購屋壓力，洪安怡認為，修法上路仍需時間，但喜歡的房子卻不會等人；她建議買方，可先盤點心儀房子以大眾運輸通勤的時間，若在40分鐘內，就不妨先把車位價格省起來，換取更舒適的居住空間，偶而出遊則用租車替代。但若心儀房子位於地狹人稠，車位不足的舊市區，仍建議先購入車位，避免將來車位一位難求。