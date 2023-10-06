路透社今天報導，越南及中國官員正在準備中國國家主席習近平可能於10月底或11月初訪問越南。美國總統拜登9月才訪問越南，顯示這個東南亞製造業中心的戰略重要性日益增加。

報導指出，越中兩國正在制定習近平訪問期間，雙方將發表的聯合聲明。

其中兩名知情人士表示，雙方正討論聲明談及「命運共同體」，而這字句是習近平經常使用的，但有些人認為具爭議性。越南官員對於使用這字句非常小心，這可以解讀為越中關係提升，但目前不清楚聲明的具體內容。

報導引述知情人士表示，聯合聲明很大機會談及「命運共同體」。

不過報導也提到，官方仍未正式公布習近平訪問越南，行程可能會被取消或延後。

越南外交部發言人范秋姮（Pham Thu Hang）5日在記者會被問及習近平是否訪越，表示所有外交活動都會在適當時候公布。

報導又引述消息指出，中國已派一隊人員到河內安排習近平團隊的住宿。另一消息表示，中國人員正尋找在河內的飯店預訂800個房間，這數字與中國以往國事訪問預訂房間數目相若。

消息人士又表示，如果制定聯合聲明的文本取得進展，

中國外長王毅預計10月中旬會到河內敲定聲明。

報導指出，越南對於美中來說是越來越重要，因為它擴大了在全球供應鏈的作用；越南從中國進口工業零件並組裝，再將製成品出口到美國及歐洲。

拜登（Joe Biden）9月才訪問越南，與越南總理范明正會面，此行將越美的外交關係由全面夥伴升級為全面戰略夥伴。而中國與越南在南海邊界問題上仍然存在分歧。

習近平擔任國家主席以來曾兩次訪問越南，最後一次是2017年他出席在當地舉行亞太經濟合作會議（APEC）。（編輯：陳鎧妤/楊昇儒）1121006